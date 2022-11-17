Во время войны россияне стали пить намного больше водки

Главное: С начала года в России выросли продажи алкоголя. Особенно водки.

Детали: В 2022-м году по состоянию на конец октября в России значительно выросли розничные продажи алкоголя. Об этом информирует Росалкогольрегулирование.

Отмечается, что продажи водки увеличились на 6,3% до 62,546 миллиона декалитров.

В октябре продажи составили 6,669 миллиона декалитров, что на 4,3% больше, чем было в сентябре.

Уточняется, что объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 3,5%, до 175,481 миллиона декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 57%, до 12,235 миллиона декалитров.

Сообщается, что продажи вина выросли на 0,6%, до 43,961 миллиона декалитров, а объем продаж коньяка увеличился на 4%, до 9,947 миллиона декалитров.

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