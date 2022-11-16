NASA запустило к Луне самую мощную в мире ракету

Главное: NASA запустило ракету к Луне в рамках миссии Artemis 1. Почти 100-метровый гигант вывел в космос космический корабль Orion без экипажа.

Детали: В среду, 16 ноября, со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди, штат Флорида, США, в космос полетела самая мощная в мире ракета — Space Launch System (SLS). Это старт миссии Artemis 1. Об этом сообщает BBC.

Американскому космическому агентству NASA запустить ракету SLS в космос удалось только с третьей попытки. Запуск планировался еще 29 августа этого года, затем он должен был состоятся в сентябре.

«У нас была задача отправить ее в космос. Ми сделали все, что могли. Если бы что-то случилось, ну что ж, это был бы не наш день», — заявил Майк Сарафин из NASA.

На запуск ракеты для четырех основных двигателей ушло почти три миллионами топлива. Двигатели и топливная система прошли основательную проверку, так предыдущие запуски как раз и не состоялись из-за утечки топлива.

Первый этап полета ракеты продлился почти 8 минут. Миссия Artemis 1 к Луне и обратно должна продолжаться 26 дней. То есть, 11 декабря космический корабль должен приводнится в Тихом океане у берегов штата Калифорния.

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