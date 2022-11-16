На Полтавщине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов

В Кремле назвали «истеричной» реакцию Польши на ракеты

Стало известно, какие клубы отправили на чемпионат мира в Катаре больше всего футболистов

Священники Волынской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь жителям Николаевщины и в Святогорскую лавру

ОП призывает Европу закрыть небо над Украиной, чтобы обезопасить соседей

Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением в Киеве

В Киевских духовных школах УПЦ издали календарь на 2023 год

Предварительно, в Польше упала ракета украинской ПВО, — Столтенберг

В НАТО отказались закрыть небо над Украиной, испугавшись эскалации

На ЧМ-2022 уже случился первый скандал

NASA запустило к Луне самую мощную в мире ракету

16.11.22 14:52

Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением в Киеве

16.11.22 13:07

В Крыму завыли сирены. Люди в панике ищут бомбоубежища, — соцсети

16.11.22 12:56

Лидеры большой двадцатки дружно осудили РФ за войну против Украины

16.11.22 11:18

Украинцев призвали готовиться к тяжелым дням

16.11.22 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 82 710 солдат

16.11.22 09:42

Байден не верит, что упавшая в Польше ракета летела из России

16.11.22 09:12

Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской

16.11.22 08:29

Падение ракеты в Польше: Эрдоган считает, что Россия не виновата

15.11.22 21:35

Польша созывает экстренное заседание силовиков из-за якобы ракетного удара по ее территории

15.11.22 17:02

После российской ракетной атаки по всей Украине массово отключают свет