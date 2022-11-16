На Полтавщине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением в Киеве
В Крыму завыли сирены. Люди в панике ищут бомбоубежища, — соцсети
Лидеры большой двадцатки дружно осудили РФ за войну против Украины
Украинцев призвали готовиться к тяжелым дням
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 82 710 солдат
Байден не верит, что упавшая в Польше ракета летела из России
Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской
Падение ракеты в Польше: Эрдоган считает, что Россия не виновата
Польша созывает экстренное заседание силовиков из-за якобы ракетного удара по ее территории
После российской ракетной атаки по всей Украине массово отключают свет