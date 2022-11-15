После российской ракетной атаки по всей Украине массово отключают свет

Главное: Сообщается о многочисленных попаданиях ракет по инфраструктурным объектам, в Украине начались массовые отключения света.

Детали: После сегодняшних массированных ракетных ударов по Украине, вечером энергетики начали экстренные отключения света по всей стране, в том числе и в Киеве.

Точно известно о попаданиях по критическим важным инфраструктурным объектам в Винницкой и Волынской областях, Кременчуге (Полтавская область), Кропивницком (Кировоградская область), Житомирской, Хмельницкой областях, Ровно, Харькове, Киеве.

Укрзализныця сообщает, что в связи с ударами опаздывают следующие поезда: задерживается на отправку на 30 минут поезд № 42 Трускавец — Днепр; — поезд № 31/32 Запорожье — Перемышль задерживается на 20 минут. В общей сложности 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику.

Офис президента сообщает, что ситуация критическая, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. «В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании», — говорится в сообщении.

Судя по всему, сегодня - самый массовый ракетный удар по Украине, после которого энергосистема страны может надолго выйдет из строя.

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