Украинцев предупредили о массовом пуске ракет Х-101 из РФ

Главное: По всей Украине объявлена воздушная тревога. Враг мог выпустить до 80 ракет.

Детали: В Украине объявлена воздушная тревога. Власти в ряде регионов уже предупредили об опасности массированного ракетного удара.

В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о ракетной угрозе.

«Ракеты в воздухе. В укрытие», — написал он.

Тем временем глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

«Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятны две минуты. Цели в Украине не известны. Не пренебрегайте безопасностью!» — сообщил Вилкул.

Вместе с тем глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает о вылете вражеских ракет из Каспийского моря.

«Угроза ракетного удара. Зафиксирован запуск ракет из Каспия. Ориентировочное время подлета — 14:15-14:30. О цели пока неизвестно. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах», — пишет Лукашук.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух также предупредил об опасности ракетных атак.

По имеющейся информации, по Украине могли выпустить до 80 ракет.

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