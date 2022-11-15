В Севастополе и Белгороде никакой паники нет. Но там уже готовят бомбоубежища

Главное: У россиян возникает паника из-за возможных ударов со стороны Украины. Поэтому они уже обустраивают укрытия не только в жилых домах, но и в магазинах и торговых центрах.

Детали: В российском Белгороде жалуются и готовят «комплексную систему укрытий». Также из-за безопасности озабочены и во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на российские СМИ.

В Севастополе даже хотят создать укрытие и в торговых и крупных магазинах.

«В Белгороде готовятся опубликовать интерактивную карту бомбоубежищ и разместить по городу вывески с адресами ближайших укрытий», — заявил исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов.

По его данным, это делают в пределах так называемой «комплексной системы укрытий».

После «хлопка» оккупанты жалуются из-за опасности в Крыму. Именно поэтому так называемый уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников подписал с псевдодепартаментом общественной безопасности Севастополя соглашение. Согласно ему, в Севастополе должны обустроить укрытие не только в жилых домах, но и в больших магазинах, торговых центрах, а также в других общественных местах.

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