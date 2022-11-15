ВСУ не подтверждают информацию об освобождении Кинбурнской косы и Олешек

Главное: В оперативном командовании ЮГ не подтверждают деоккупацию Кинбурнской косы на Николаевщине. Это же касается и и Олешек в Херсонской области.

Детали: ВСУ не подтвердили информацию о взятии Кинбурнской Косы и Олешек на левом берегу Херсона. Об этом стало известно из отчета оперативного командования Юг.

«Из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня Град пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в том числе по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, состава с боеприпасами в Олешках», — говорится в сообщении.

Накануне вечером в соцсетях появились сообщения о якобы освобождении Олешек и Кинбурнской косы. Однако официальное сообщение свидетельствует о том, что на оккупированных территориях еще находятся враждебные силы.

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