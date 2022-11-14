Зимние каникулы в киевских школах продлятся целый месяц

Главное: В киевских школах зимние каникулы продлятся с 26 декабря до 27 января. Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.

Детали: Зимние каникулы в школах Киева начнутся по графику — с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц — до 27 января 2023 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«В настоящее время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск», — сообщил мэр.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля — согласно закону, добавил Кличко.

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