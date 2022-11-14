Украина может вернуть Крым без боя, - Резников

Главное: Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал сценарий возвращения Крыма. Это может произойти без боя в результате внутренней борьбы в России.

Детали: Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

По его словам, Крым, в конце концов, вернется под контроль Украины без боев.

Он отметил, что, возможно, это произойдет в результате внутренней борьбы в России.

Также министр сказал, что когда Вооруженные Силы Украины упрутся в Днепр на правом берегу в Херсонской области, то все равно не смогут поражать оккупированный полуостров из HIMARS и другого оружия.

Ранее Резников объяснял, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

Освобождение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.

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