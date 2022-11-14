На Закарпатье митрополит УПЦ Феодор освятил поклонный крест

Главное: На Закарпатье освящен поклонный крест.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 13 ноября митрополит Феодор освятил поклонный крест в селе Кибляры.

Во время священнодействия возносилась сугубая молитва ко Всемилостивому Богу, чтобы Он благословил нашу землю миром.

По окончании освящения архипастырь обратился к собравшимся со словами проповеди.

Как сообщалось ранее, молодежка Росвиговского кафедрального собора в честь Рождества Божьей Матери продолжает каждое воскресенье кормить бездомных Мукачева, в том числе в прилегающем к храму районе города.

Ранее духовенство епархии сдало кровь для раненых военных ВСУ.

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