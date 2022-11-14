На Закарпатье митрополит УПЦ Феодор освятил поклонный крест

Главное: На Закарпатье освящен поклонный крест.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 13 ноября митрополит Феодор освятил поклонный крест в селе Кибляры.
Во время священнодействия возносилась сугубая молитва ко Всемилостивому Богу, чтобы Он благословил нашу землю миром.
По окончании освящения архипастырь обратился к собравшимся со словами проповеди.
Как сообщалось ранее, молодежка Росвиговского кафедрального собора в честь Рождества Божьей Матери продолжает каждое воскресенье кормить бездомных Мукачева, в том числе в прилегающем к храму районе города.
Ранее духовенство епархии сдало кровь для раненых военных ВСУ.
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