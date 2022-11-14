В МОН рассказали, сколько учебных заведений Херсонщины было разрушено

Главное: На Херсонщине разрушены 22 учебных заведения. Наибольшие повреждения получили учебные заведения в селах, а их материальная база — разграблена.

Детали: На деоккупированных территориях Херсонской области разрушены 22 учебных заведения, еще 84 — повреждены. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт, сообщает Укринформ.

«На деоккупированной территории (Херсонщины) на пятницу у нас было 16 территориальных общин, в которых находилось 137 школ, в том числе 59 — в городе Херсон, 130 детских садов, 75 из них в Херсоне, 12 заведений профтехобразования и девять из них в Херсоне. У нас разрушены 22 заведения, из них 14 школ, другие имеют повреждения от 50 до 90%.... Всего 84 заведения повреждены, из них 48 школ, 23 садика, пять профтехов, два учреждения высшего образования. Имеем сверхсложные разрушения», — сказал Шкарлетт.

Министр также добавил, что наибольшие повреждения получили учебные заведения в селах, а их материальная база — разграблена.

Пока, по словам Шкарлета, оценка технического состояния зданий усложнена, так как большая часть деоккупированных территорий находится на расстоянии огневого поражения.

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