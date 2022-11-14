Россия не собирается выводить войска из Украины ради переговоров

Главное: Министерство иностранных дел РФ отвергает условие о выводе войск из Украины для начала переговоров. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия.

Детали: Россия «не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине», в том числе о необходимости вывода российских войск«. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщают РосСМИ.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию», — заявил он.

Представитель МИД Олег Николенко ответил на заявления России, которая «не воспринимает предыдущих условий по Украине», в частности требования вывести войска«.

«Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно», — заявил он.

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