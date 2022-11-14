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Новости > В УПЦ рассказали, как нужно подавать милостыню

В УПЦ рассказали, как нужно подавать милостыню

Александра Кудрявцева
14.11.22 12:45
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В УПЦ рассказали, как нужно подавать милостыню
Главное: Подавать милостыню нужно обдуманно и рассудительно.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.
 
«Милостыня — это, прежде всего, проявление к ближним христианской любви. Каждый христианин осознает: все, что у меня есть, не является моим в полном смысле этого слова, но послано мне от Самого Бога. Таким образом, мы — не „хозяева“, а „распорядители“ того, что дано нам Богом, и поэтому очень хорошо делают те, кто помогает своим ближним, особенно неимущим. О том, что милостыня очень важна для человека, хорошо сказано еще в Ветхом Завете. Премудрый Соломон наставляет: „Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его“ (Притч. 3:27)», — сказал Андрей Музольф.
 
При этом, он считает, «качество» милостыни зависит вовсе не от ее объема, а от того, с каким сердечным расположением мы ее совершаем.
 
Преподаватель КДАиС напомнил о том, что относительно того, как правильно подавать милостыню, имеем указание от Самого Господа нашего Иисуса Христа, который в Евангелии говорит: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:1-4).
 
Андрей Музольф отметил, что главное правило при подаянии милостыни — ее не показной, а сокровенный характер.
 
Он добавил, что в то же время, подавать милостыню нужно обдуманно, рассудительно.
 
«Лучше всего помогать тем, кто действительно в этом нуждается. В раннехристианском сочинении „Учение двенадцати Апостолов“ есть такой совет: „Пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому даешь“. А святитель Василий Великий дополняет приведенную мысль следующим образом: „Нужна опытность, чтобы различить истинно нуждающегося и просящего по любостяжательности. И кто дает угнетенному бедностью, тот дает Господу... а кто ссужает всякого мимоходящего, тот бросает псу, который докучает своею безотвязностью“. И действительно, если даем милостыню случайному — а тем более — сомнительному человеку, мы не уверены, на что он пустит данные нами средства: на еду или, например, на выпивку или наркотики. В последнем случае, от нашей милостыни вряд ли будет польза. Именно поэтому святые отцы и советуют творить милостыню с рассудительностью», — заключил преподаватель КДАиС.
 
В тему: В УПЦ объяснили, какую исповедь принимает Бог.
 

Тэги: УПЦ

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