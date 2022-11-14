Киевлянам дали неожиданный совет

Главное: Киевлянам следует запастись огнетушителями. Из-за отключения электричества.
Детали: В мэрии Киева советуют жителям города запасаться огнетушителями из-за отключений электричества. В рамках правил противопожарной безопасности.
В КГГА информируют: «Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии».
Как отмечается, соблюдение правил противопожарной безопасности поможет защитить свой дом при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов.
Резюмируется: «Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим».
В тему: Частичная эвакуация Киева неизбежна.