Киевлянам дали неожиданный совет

Главное: Киевлянам следует запастись огнетушителями. Из-за отключения электричества.

Детали: В мэрии Киева советуют жителям города запасаться огнетушителями из-за отключений электричества. В рамках правил противопожарной безопасности.

В КГГА информируют: «Призываем заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений и неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности при отключении электроэнергии».

Как отмечается, соблюдение правил противопожарной безопасности поможет защитить свой дом при использовании свечей, газовых горелок, печного отопления и генераторов.

Резюмируется: «Пожалуйста, потребляйте электроэнергию сознательно и будьте осторожны! Вместе победим».

В тему: Частичная эвакуация Киева неизбежна.