Херсон начали подключать к Интернету

Главное: Интернет возвращают к Интернету. Уже начали подключать.

Детали: В Херсон начали возвращать Интернет. Об этом сообщает начальник местной городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, связь восстановят в ближайшие два дня – 14-15 ноября.

Она поведала: «Starlink работает, у нас люди ловят интернет, но сегодня обещают нам уже запустить постоянный Интернет. Он начнет появляться после обеда и завтра по всем частям нашего города, не только в центре».

Информируется, что в городе начинают работать коммунальные предприятия, которые попытаются восстановить водоснабжение и обеспечить город электроэнергией в ближайшее время.

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