Херсон закрыт на въезд и выезд, – ОВА

Главное: В Херсоне введен комендантский час с 17:00 до восьми часов утра. Также запрещен въезд и выезд из города.

Детали: ВСУ проводят зачистку от диверсантов и разминирование. Это необходимо для проведения фильтрационных мероприятий и разминирования социальных и жилых объектов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В этой целью в Херсоне введен комендантский час с 17:00 до восьми часов утра. Также запрещен въезд и выезд из города.

Жителей Херсона просят с пониманием отнестись ко всем ограничениям. Ведь все эти вынужденные мероприятия ради их же безопасности.

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