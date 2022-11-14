Зеленский посетил Херсон, – Reuters

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон после его деоккупации. Он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон. Об этом сообщает Reuters.

«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – сказал он военным.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Отметим, что Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года.

В тему: ВСУ приступили к зачистке Херсона.