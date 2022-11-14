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Новости > На Волыни представители ПЦУ избили верующих при попытке захватить храм УПЦ

На Волыни представители ПЦУ избили верующих при попытке захватить храм УПЦ

Александра Кудрявцева
13.11.22 20:45
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На Волыни представители ПЦУ избили верующих при попытке захватить храм УПЦ
Главное: На Волины в Черниже представители полиции вместе со сторонниками ПЦУ избили верующих при попытке захватить храм УПЦ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщила правозащитница Виктория Кохановская на своей странице в Фейсбуке.
 
«Они (полиция с капелланами ПЦУ, – Ред.) приехали на джипах, которые предназначаются военным, чтобы захватывать храм. Они пускали газ из баллончика, порвали куртку!», – рассказали очевидцы и пострадавшие.
 
В результате у матушки сотрясение головного мозга, ей рекомендовали лечение в стационаре.
 
«Почему во всех грехах виноваты верующие УПЦ? Кто в Украине отвечает за это беззаконие?», – спросила Виктория Кохановская.
 
Как сообщалось ранее, решение о смене юрисдикции Михайловского храма УПЦ в селе Черныж на Волыни приняли на собрании территориальной, а не религиозной общины, что является нарушением закона.
 
В тему: На Волыни священник УПЦ рассказал подробности попытки захвата храма сторонниками ПЦУ.
 
 
 

Тэги: УПЦ, Волынь, ПЦУ

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