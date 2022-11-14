На Волыни представители ПЦУ избили верующих при попытке захватить храм УПЦ

Главное: На Волины в Черниже представители полиции вместе со сторонниками На Волины в Черниже представители полиции вместе со сторонниками ПЦУ избили верующих при попытке захватить храм УПЦ

«Они (полиция с капелланами ПЦУ , – Ред.) приехали на джипах, которые предназначаются военным, чтобы захватывать храм. Они пускали газ из баллончика, порвали куртку!», – рассказали очевидцы и пострадавшие.

В результате у матушки сотрясение головного мозга, ей рекомендовали лечение в стационаре.

«Почему во всех грехах виноваты верующие УПЦ? Кто в Украине отвечает за это беззаконие?», – спросила Виктория Кохановская.

Как сообщалось ранее, решение о смене юрисдикции Михайловского храма УПЦ в селе Черныж на Волыни приняли на собрании территориальной, а не религиозной общины, что является нарушением закона.