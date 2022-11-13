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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления бесноватого

Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления бесноватого

Александра Кудрявцева
13.11.22 16:20
114
Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления бесноватого
Главное: Жизнь каждого наполнена разнообразными ситуациями и моментами, но при этом всегда необходимо, даже в самых сложных обстоятельствах, находить место для Бога.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.
 
«Бог постоянно заботится о всем мире и о каждом человеке в частности, ведь все это Его творение. Но в Евангельском чтении нашему вниманию предстает человеческое безразличие к Божественному посещению их жизни через смещение акцентов. Мы видим приход Спасителя в Гадаринскую землю, следим за исцелением местного бесноватого, но в ответ на действия Спасителя люди говорят Ему действительно ужасные слова — просят Христа оставить и землю и их самих (Лк. 8, 37)», — сказал митрополит Філарет.
 
Владыка отметил, что человеческая жизнь — это огромная ценность в глазах Бога.
 
«Боговоплощение Христа лишь засвидетельствовало, что человек не обычное, не рядовое творение Господа, но носитель Его Божественного образа, ради спасения которого Сам Господь не только был готов принести Себя в Жертву, но и принес! Жертва Христа явила миру спасение, принесла радость освобождения от оков смерти и вновь открыла вход в утраченный Эдем», — пояснил он.
 
Митрополит Филарет обратил внимание, что крайне важно помнить об этих Божьих благодеяниях для человечества, потому что именно через них мы видим могущество Бога, которое говорит нам языком любви.
 
«Глядя на гадаринцев, возникает вопрос об их любви к Богу. Святитель Иоанн Златоуст в своих произведениях достаточно мудро отмечает, что „любовь к Богу возносит нас над жизненными заботами“. У жителей древнего Гадарина возвыситься над заботами не получилось — им помешали житейские заботы, буквально — тоска по свиньям. Вот эти „гадаринские свиньи“ есть в жизни каждого из нас — это определенные наши обстоятельства, которые возникают на нашем жизненном пути, когда мы стараемся четко идти навстречу Богу и жить по Его заповедям. На этой тропе умение правильно поставить необходимый акцент весьма важно для нашей духовной жизни, чтобы в момент посещения Господа иметь действительно истинную душевную радость», — продолжил архиерей.
 
Иерарх УПЦ обратил внимание, что бесноватый является определенным символом наших страстей.
 
«Он назвал, что его именем является легион (Лк. 8, 30), который, как известно, во времена Христа имел значение римской военной группировки, количество которой достигало от двух до десяти тысяч. Если человек не желает вести подобающую духовную жизнь, он становится пленником греха, что также имеет множество проявлений пагубных страстей, преодолеть которые по силам только вместе с Божьей помощью. Работа над своим духовным состоянием ни в коем случае не может быть пассивной, ведь исключительно постоянная трезвость души может держать ее в духовном тонусе, вдохновляющем нас на дальнейшее совершенствование нашей жизни», — пояснил владыка.
 
Архиерей отметил, что жизнь каждого наполнена разнообразными ситуациями и моментами, но при этом всегда необходимо, даже в самых сложных обстоятельствах, находить место для Бога.
 
«Никакие заботы не должны препятствовать единению с Творцом, ведь, как верно замечает святой Ефрем Сирин, очищение души от житейских попечений способствует достойному росту в добродетелях. Именно такой рост, под благословением Божественной любви, да будет для нас помощью в пути навстречу Спасителю», — заключил митрополит Филарет.
 
В тему: Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления слепорожденного.

Тэги: Евангелие, УПЦ

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