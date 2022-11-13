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Новости > Архиепископ УПЦ рассказал, как реагировать на обиды

Архиепископ УПЦ рассказал, как реагировать на обиды

Александра Кудрявцева
13.11.22 15:12
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Архиепископ УПЦ рассказал, как реагировать на обиды
Главное: Человек, не отвечающий на личные обиды — это человек сильный и мужественный.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«Люди, мало знакомые с Евангелием, не могут проникновенно понять слова Христа: „Если кто ударит тебя в правую щеку твою, подставь ему и левую“ (Мф. 5, 39). Такое поведение они воспринимают как проявление слабости, нежелание отстаивать свою позицию. Но на самом деле это не так», — сказал архиепископ Виктор.
 
Владыка привел историю о том, как группа буддистских монахов еще в советское время, в рамках межрелигиозных взаимоотношений, посетила один из православных монастырей. «Когда экскурсия уже подходила к завершению, буддист обратился к православному монаху-эксурсоводу: „У вас прекрасный и красивый монастырь: мы видели ваши храмы, мы были в вашей трапезной и мастерской, но вы не показали нам дожо-зал, где вы занимаетесь боевыми искусствами“. На что монах ответил: „Это потому, что наше боевое искусство просто: когда нас бьют в правую щеку, мы подставляем левую“. „А что дальше?“, — удивленно спросил буддист. „А дальше — победа“, — ответил православный», — рассказал архиерей.
 
Иерарх УПЦ отметил, что человек, не отвечающий на личные обиды — это человек сильный и мужественный.
 
«Когда у нашего известного украинского боксера Александра Усика спросили, приходилось ли ему применять свои боевые навыки вне ринга, отвечая, например, на оскорбление? На что Александр ответил: „Нет, потому что я знаю, что сильнее“», — продолжил владыка.
 
Архиепископ Виктор обратил внимание, что настоящий христианин точно знает, что он сильнее того, кто позволяет себе оскорблять другого. «Сильнее, потому что весь свой суд отдает по усмотрению Богу. Более того, христианин относится к каждому, кто пытается его оскорбить или унизить, как к человеку несчастному, слабому, духовно падшему», — добавил он.
 
«Именно поэтому, подставляя левую щеку, христианин надеется на покаяние врага. Он безусловно верит в то, что, не отвечая злом на зло, каждый из нас умножает добро в этом мире. И точно знает, что Господь всегда наказывает зло, ведь обязательно придет время, когда добро победит!», — подытожил владыка.
 
В тему: Архиепископ УПЦ рассказал, как понять другого человека.
 
 

Тэги: УПЦ

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