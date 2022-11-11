Священник УПЦ рассказал о качествах, которые помогают развиваться человеку

Главное: Стойкость и мужество помогают человеку развиваться не только в мире, но и расти духовно.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом рассказал православный миссионер протоиерей Александр Проченко на встрече с молодежью, которая прошла в Киево-Печерской Лавре.

«Замечена интересная тенденция в циклической истории человечества. Сложные времена рождают сильных людей, создающих хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей, создающих сложные времена. Но у всех обычно есть выбор, каким быть и чему посвятить свою жизнь», — сказал отец Александр.

Священник отметил, что есть множество призваний и занятий, но каждый христианин призван быть воином, потому что апостол сказал, что «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12).

Он считает, что стойкость и мужество помогают человеку развиваться не только в мире, но и расти духовно. «Нам следует всегда готовиться к сложностям, чтобы было легче потом в тех или иных жизненных обстоятельствах», — пояснил отец Александр.

Протоиерей Александр также рассказал о семейных отношениях в современном мире.

«Сейчас часто сильнее женщины, чем мужчины, потому что современный обезображенный образ мужества формируется с помощью средств массовой культуры. Но даже примеры животного мира показывают, что добрые и спокойные оказываются в результате сильнее», — сказал он.

Священник напомнил, что в семье, где царит любовь и согласие, на первом месте Бог, потом муж или жена, потом дети.

«Благодаря такому подходу и правильному воспитанию вырастают психологически здоровые и уравновешенные люди. Семья — это институт любви, где учатся, но все идеально, как и в жизни, не может быть, поэтому нужно повиноваться друг другу, находить баланс в отношениях. Своим примером показывать, а не постоянными упреками, что ты православный», — посоветовал отец Александр Проченко.