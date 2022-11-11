Митрополит УПЦ Иоанафан прокомментировал обвинения в свой адрес

Главное: Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) выступил с обращением к верующим в связи с обвинениями от правоохранительных органов в его адрес.

Владыка отметил, что поклепы и обвинения в его адрес идут со всех сторон, а СМИ фабрикуют неправдоподобные новости.

«Одни написали, что я хочу бежать с Украины, в других новостях говорится, что меня в наручниках привезли в Киев, чтобы разбирать мое дело против Украины, против народа, против верных моей епархии, третьи придумали, что ФСБ РФ охотится за мной, чтобы убить меня, а вину переложить на органы безопасности Украины», — сказал митрополит Ионафан.

Управляющий Тульчинской епархией заявил, что СБУ объявила ему подозрение в разжигании междоусобной вражды на религиозной почве, хотя он сам, напротив, призывал с амвона к единению и миру.

«После всех этих злоключений я сподобился отцовской поддержки Предстоятеля УПЦ и очень ему за это благодарен», — отметил архиерей.

Также митрополит рассказал, что несмотря на то, что родился он в России, в Белгородской области, он считает Украину своей родной страной и не может поддерживать войну.

«Мои родители похоронены на Лесном кладбище в Киеве. Мои родные — племянники — живут в Киеве, они считают себя украинцами. Неужели я хочу, чтобы их коснулась война? А она уже коснулась их», — добавил владыка.

Иерарх УПЦ сообщил, что 14 ноября его вызвали в СБУ для «беседы» на тему представленных ему подозрений.

«Все, что вы читаете в этих газетенках, — это ложь. И я думаю, что я доведу до следственных органов, что я не враг Украины, а тот, кто ее любит и является ее патриотом», — сказал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.