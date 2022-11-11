У Путина назвали два сценария завершения войны

Главное: В Кремле заявили о двух сценариях окончания войны. Москва все чаще упоминает о переговорах на фоне военных неудач и отступления на Херсонщине.

Детали: Войну в Украине возможно завершить «достижением ее целей» или мирными переговорами. Об этом заявил на брифинге 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что конфликт в Украине может закончиться только после вывода российских сил.

«С нашей точки зрения специальную военную операцию в Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно», — подчеркнул спикер Владимира Путина.

При этом Песков добавил, что мирные переговоры «в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны».

Он утверждает, что «Киев не хочет переговоров», и так называемая «специальная военная операция» продолжается".

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