В Почаеве тысячи верующих УПЦ почтили память преподобного Иова

Главное: В Свято-Успенской Почаевской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Иова Почаевского.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе обители в сослужении сонма архиереев и духовенства возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

За литургией духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.

В конце богослужения перед мощами преподобного Иова совершили чин славления, после чего святые мощи были перенесены в Пещерный храм — место постоянного пребывания святыни.

*** Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине шестнадцатого века на Галичине. В возрасте десяти лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а через два года принял монашество. С юности преподобный Иов был известен благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана.

Около 1580 года, по просьбе известного поборника Православия князя Константина Острожского, он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял монастырем более 20 лет в обстановке гонений, которые усиливались на Православие со стороны католиков и униатов.

На начале ХVII века преподобный пошел на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители, которая была известна своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители полюбили святого отшельника и избрали его своим игуменом.

Преподобный Иов ревностно исполнял должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, садил в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря.

После 1642 святой принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью закрывался в пещере на три дня или на неделю. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более ста лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью.

28 августа 1659 состоялось прославление преподобного Иова.