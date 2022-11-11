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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ВСУ приступили к зачистке Херсона

ВСУ приступили к зачистке Херсона

Александр Панько
11.11.22 16:05
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ВСУ приступили к зачистке Херсона

Главное: ВСУ зачищают Херсон. Практически весь город под контролем Украины, но гуманитарная ситуация там очень сложная, подчеркнул Сергей Хлань.

Детали: В Херсоне идет зачистка после отступления оккупантов, которые искусственно создали в городе гуманитарный кризис. Об этом во время брифинга 11 ноября заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он подтвердил, что войска РФ перед уходом подорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию облэнерго, телевышку.

Несмотря на заявление Минобороны РФ о выведении всех войск на левый берег Днепра, часть оккупантов осталась.

«Главное сейчас провести деоккупацию, потому что часть рашистов не смогла пересечь Днепр, они переодеваются, выбрасывают свою военную форму и в гражданской одежде пытаются прятаться. Они, вероятно, будут готовить какие-то провокации», — уточнил Хлань.

Депутат подчеркнул, что город «практически под контролем ВСУ, осталась зачистка». При этом гуманитарная ситуация в Херсоне на грани.

«Ситуация с хлебом сложная, с топливом сложная, электроэнергии нет уже неделю... Для работы хлебозавода, который работал в Херсоне, необходима электрика... Ситуация гуманитарная действительно сложная. Оккупант искусственно довел эту ситуацию до критического предела », - заявил он.

По словам Хланя, в городе нет связи, лишь местами появляется слабый мобильный интернет.

Он также добавил, что на период зачистки Херсона его жителям лучше оставаться дома.

Читайте в тему статью об уходе россиян из Херсона. Текст обновляется онлайн.

В тему: Соцсети утверждают, что украинские защитники вошли в Шуменский микрорайон Херсона.

Тэги: общество, Херсон, ВСУ, новости Украины, война в Украине, Сергей Хлань

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