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Новости > Аварийные отключения света ввели еще в трех областях

Аварийные отключения света ввели еще в трех областях

Агата Кловская
11.11.22 15:15
173
Аварийные отключения света ввели еще в трех областях

Главное: Аварийные отключения света ввели в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Ранее экстренные отключения света также были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Детали: В Сумской, Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

«Пока дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами», — сказано в сообщении.

Ранее экстренные отключения света также были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В тему: Аварийные отключения света в Киеве отменяются.

Тэги: общество, Сумская область, Харьковская область, Полтавская область, новости Украины, отключение света

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