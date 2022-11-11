Аварийные отключения света ввели еще в трех областях

Главное: Аварийные отключения света ввели в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Ранее экстренные отключения света также были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Детали: В Сумской, Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

«Пока дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами», — сказано в сообщении.

Ранее экстренные отключения света также были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В тему: Аварийные отключения света в Киеве отменяются.