Стало известно, сколько спортивных объектов уничтожено в Украине во время войны

Главное: Российские военные повредили в Украине 113 спортивных объектов. Еще 22 объекта уничтожены полностью.

Детали: В Украине значительно повреждены сотни спортивных объектов, 22 объекта уничтожены полностью. Об этом в интервью Корреспонденту сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

«К сожалению, 135 объектов российские оккупанты изуродовали. 22 объекта уже вообще не существует, 113 имеют повреждения», — отметил министр.

Особую боль вызывают разрушения недавно построенных образцовых спортивных объектов.

«По президентской программе „25 спортивных магнитов“ мэр Мелитополя Иван Федоров построил хоккейную арену за 8 месяцев. Это был пример для всех. Это самая современная арена, которая, к сожалению, пока находится на оккупированной территории. Построили бассейн Нептун в Мариуполе — один из лучших в Украине. 50-метровый олимпийский бассейн Нептун. Его уже нет, уничтожен Россией. В Лимане построили велотрек — мировой уровень, планировали проводить там всеукраинские и международные соревнования. Его разбомбила Россия. И так во многих регионах», — сообщил отдельные подробности Гутцайт.

Министр сообщил, что программа спортивных магнитов остановилась, но он уверен, что мы победим и со временем все отстроим.

В тему: Россия хочет превратить Херсон в «город смерти».