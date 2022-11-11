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Новости > Священник УПЦ рассказал, как избежать ошибок при чтении Библии

Священник УПЦ рассказал, как избежать ошибок при чтении Библии

Александра Кудрявцева
11.11.22 14:27
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Священник УПЦ рассказал, как избежать ошибок при чтении Библии

Главное: В Библии Господь открывает Истину о Себе, о мире и о спасении каждого человека.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Библия является Книгой Жизни, это источник Божественного Откровения и Божественной жизни. Читая Ее, мы принимаем в себе жизнь и оживотворяемся словом Божиим. Библия производит на нас спасительное действие, очень благотворно воздействуя на душу, приближая ее и соединяя с Господом», — отметил протоиерей Андрей.

Священник объяснил, что, приступая к чтению Священного Писания, необходимо понимать, что в этот момент нас посещает Сам Господь, чтобы открыть нам Свою спасительную истину, нужно трепетно и со страхом Божиим её внимать: безэмоционально, без фантазирования, но с верой.

Протоиерей Андрей напомнил, что распространенной ошибкой при чтении Священного Писания может быть самостоятельное толкование текста, контекста которого читатель не понимает.

«Надо помнить, что мы с вами люди грешные и наша „операционная система“, наш разум также отравлен грехом. Поэтому недоуменные места Библии нужно читать с толкованиями. Вообще, следует всегда под рукой иметь книгу толкования Библии, но книгу, автор которой признан Церковью, и которая Церковью одобрена как руководство по изучению Святого Письма», — рассказал священник.

По его словам, еще одна ошибка бывает при чтении Ветхого Завета, который также довольно труден для прочтения без специальной подготовки: обилие имен, названий местностей, исчезнувших народов древности, множество событий и пр.

«Здесь, конечно, также желательно иметь у себя дома или на электронных носителях книги, истолковывающие, объясняющие историю Ветхого Завета — от самого простого „Закона Божия“ протоиерея Серафима Слободского до „Толковой Библии Ветхого и Нового Заветов“ профессора Александра Лопухина. Также в смысле отношения к Ветхому Завета хочется сказать о том, что у некоторых возникает мысль, что Господь „жестоко“ относился к людям в эти древние времена. Это не так. Сами люди были жестокие. Они Были грубы, ненавидели себе подобных, устраивали мерзкие и страшные языческие культы...Поэтому Господь применял те меры по спасению людей, которые были бы понятны и приняты ими. Других мер они просто бы не приняли и не поняли их», — поделился священник.

Он отметил, что ежедневное чтение Библии укрепляет и поддерживает человека на пути ко спасению души.

В тему: В Кировоградской епархии УПЦ назвали фейком призыв священника канонизировать Стремоусова.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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