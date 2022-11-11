На Волыни священник УПЦ рассказал подробности попытки захвата храма сторонниками ПЦУ

Главное: Решение о смене юрисдикции Михайловского храма Решение о смене юрисдикции Михайловского храма УПЦ в селе Черныж на Волыни приняли на собрании территориальной, а не религиозной общины, что является нарушением закона.

Священник обратил внимание, что документы с 400 подписями с собрания религиозной общины, которые свидетельствуют о желании верующих остаться в УПЦ , переданные в Волынскую ОГА, исчезли.

«У них даже нет свидетельства о регистрации религиозной общины, есть только выписка из госреестра», — говорит настоятель Михайловского храма.

«Как российские военные заходят в хату и забирают все, так и они — хотят забрать готовую церковь. Ну постройте себе церковь. Когда-то люди молились в пещерах, в катакомбах — им не было разницы, где они молятся. Красивая церковь, некрасивая церковь — молились. У них домов полно пустых, пускай заходят в любой дом, обустроят себе, может, мы им чем-нибудь поможем, и молятся», — сказала Анна, прихожанка храма.

Сторонники ПЦУ решили пойти на хитрость: пока женщины отвлекали верующих УПЦ возле ворот, мужчины сорвали забор с другой стороны и силой хотели прорваться в храм. Однако рейдеры не смогли зайти внутрь храма, поскольку вмешалась полиция, которая опечатала здание церкви.

«Наша религиозная община не стала меньше из-за угроз. Просто мирное село поделили на „правильных“ и „неправильных“. Хотя среди наших верующих есть военные ВСУ и мы — граждане Украины, здесь живет по несколько поколений на одном месте», — добавил настоятель Михайловского храма.

Также священник УПЦ отметил, что они обратились к главе облсовета Юрию Погуляйко, а также в отдел культуры и религии, передали протокол собрания религиозной общины.

В настоящее время вместе с адвокатом отец Ростислав пытается обжаловать незаконную перерегистрацию общины.