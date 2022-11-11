В Полтаве священники УПЦ поддержали пострадавших от домашнего насилия и беженцев

Главное: Духовенство и волонтеры Полтавской епархии Украинской Православной Церкви поддерживают беженцев и всех пострадавших от военных действий.

Детали: В Полтаве волонтеры Центра «Благо» посетили приют для женщин, подвергшихся домашнему насилию и пострадавших от торговли людьми БО «Світло надії», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В приюте сейчас находятся люди, вынужденные переселиться из зоны активных боевых действий. В ходе встречи состоялось общение на духовные темы.

Была оказана благотворительная помощь в виде картофеля, макаронных изделий, муки, фасоли, растительного масла и сладостей.

В храме Всех святых земли Полтавской продолжает работу Гуманитарный центр Полтавской епархии.

Волонтеры центра епархии и Центра «Благо» передали продукты питания для беженцев и вынужденных переселенцев из зоны активных боевых действий.

Помощь была закуплена Полтавской епархией при содействии Полтавского Крестовоздвиженского и Богородицкого Горбановского женских монастырей.

Волонтеры центра и священники, общаясь с семьями беженцев и переселенцев, раздают им текст молитвы о мире в Украине и просят каждый день молиться о прекращении боевых действий и возвращении мирной жизни.

В тему: В епархиях УПЦ оказывает помощь переселенцам, больницам, воинам и всем нуждающимся.