В РФ рапортовали об окончательном бегстве с правого берега Днепра

Главное: В Херсонской области завершилась переброска российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ заявили, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не осталась.

Детали: В Министерстве обороны России о завершении переброски войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Он добавил, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не осталась. Все российские военные переправились на левый берег Днепра.

Конашенков заявил, что соединения и воинские части вооруженных сил РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Он добавил, что при переброске войск РФ не потерпела потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. Также, по его словам, людям, которые хотели покинуть правый берег Херсонской области, была оказано помощь.

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