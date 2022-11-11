McDonald’s уходит из Беларуси

Главное: Беларусы останутся без «МакДональдса». Рестораны быстрого питания продолжат работать под российской маркой «Вкусно и точка».

Детали: Компания McDonald’s решила покинуть рынок Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Рестораны быстрого обслуживания „МакДональдс“ под управлением Унитарного предприятия „КСБ Виктори Рестораны“ в течение нескольких недель продолжат работу под брендом „Вкусно — и точка“», — сказано в нем.

При этом компания обещает сохранить все рабочие места. Сообщается, что точная дата начала работы под брендом «Вкусно — и точка» будет объявлена позже.

Отметим, что РФ создала сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» после ухода компании McDonald’s с российского рынка и полной продажи всего российского бизнеса. Первые рестораны открылись 12 июня.

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