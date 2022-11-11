Аварийные отключения света в Киеве отменяются

Главное: Аварийное отключение электроэнергии в столице отменяется. Возвращаются почасовые графики, сообщил Сергей Коваленко.

Детали: Аварийные графики отключения электроэнергии в Киеве отменяются. Столица возвращается к почасовым графикам. Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко на своей Facebook-странице в пятницу, 11 ноября.

«С 12:00 по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу», — отметил он

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