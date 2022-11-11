В Кабмине рассказали, сколько объектов в Украине уже подключены к отоплению

Главное: К отоплению подключены 70% объектов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что своевременный старт отопительного сезона снимает перегрузку с электросети.

Детали: В Украине подключено к теплу уже около 70% домов и социнфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, во всех областях и городах должны быть качественно обустроены пункты обогрева.

«Это личная ответственность мэров, глав общин и руководителей ОВА», — отметил премьер.

Отмечается, что главы ОВА отчитались о старте отопительного сезона в своих регионах.

В частности, в Закарпатье и в Хмельницкой области запущены в работу 100% котельных, в Тернопольской — почти 100%, на Волыни — 93%, в Ивано-Франковской области — 92%, во Львовской — 27%, в Ровенской — 94%, в Черновицкой области — более 70%.

«Надо научиться жить в режиме постоянного сбережения и максимально обеспечить общины альтернативными энергогенерирующими средствами. Решением правительства мы уже освободили от уплаты НДС и ввозной пошлины товары для энергетики и обеспечения тепла», — заявил Шмыгаль.

По его словам, своевременный старт отопительного сезона снимает перегрузку с электросети.

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