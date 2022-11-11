Россияне рассказали, сколько мирных жителей осталось в Херсоне

Главное: Россияне отступают из Херсона. В городе осталось до ста тысяч мирных жителей.

Детали: В аннексированном Херсоне осталось 80-100 тысяч мирных жителей. Такие цифры привел назначенный РФ мэр города Александр Кобец.

Он подчеркнул, что сейчас эвакуация продолжается.

Ранее Херсон начали покидать российские войска.

Представитель России сказал: «Это те люди, которые подтянулись сюда из других микрорайонов и городов».

На начало войны население Херсона оценивалось приблизительно в 290 тысяч людей.

Читайте в тему статью об уходе россиян из Херсона. Текст обновляется онлайн.

В тему: Появились кадры разрушенного Антоновского моста.