Пентагон собирает новые Рамштайн для военной помощи Украине

Главное: В Пентагоне анонсировали новый Рамштайн для военной помощи Украине. Почти 50 стран обсудят усилия по обеспечению Украины средствами защиты ее суверенитета от дальнейшей агрессии РФ.

Детали: США на следующей неделе проведут седьмое заседание в так называемом формате Рамштайн с участием более 50 стран для обсуждения военной помощи Украине. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг, пишет Европейская правда.

«На следующей неделе секретарь проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча пройдет виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит секретарю и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии. И будет дополнительная информация », - рассказала она.

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