В Киеве снова вводятся экстренные отключения света

Главное: В Киеве вводят экстренные отключения света. Графики стабилизационных ограничений не работают.

Детали: В Киеве в пятницу, 11 ноября, вводят экстренные отключения света. Причина — новые атаки РФ на энергообъекты Украины. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что ночью оккупанты атаковали энергетическую систему Украины.

«Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах — то есть мы будем не в графиках», — заявил Коваленко.

В тему: Ситуация со светом в Киеве улучшается.