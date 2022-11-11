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Новости > В УПЦ рассказали о помощи жителям прифронтовых территорий

В УПЦ рассказали о помощи жителям прифронтовых территорий

Александра Кудрявцева
11.11.22 11:40
82
В УПЦ рассказали о помощи жителям прифронтовых территорий

Главное: Украинская Православная Церковь совместно с общественными организациями делает все возможное, чтобы поддержать земляков, которые находятся в тяжелом положении в связи с военными действиями.

Детали: Волонтеры епархий Украинской Православной Церкви доставили гуманитарные грузы на деоккупированные территории, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия и при поддержке представительницы ОО «Солидарная молодежь» Базилевич Екатерины, священник Никита Тулуп, священник Богдан Сушня с командой волонтеров Харьковской епархии доставили гуманитарную помощь на деоккупированные территории.

Продуктовые наборы доставили в Изюм, Купянск, Ковшаровку Харьковской области. В село Пески-Радьковские помощь была передана настоятелю храма Вознесения Господня протоиерею Владимиру Киричко.

Также были розданы наборы в Яцковской общине Донецкой области.

Куратор по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам настоятель храма святого мученика Иоанна Воина в Кременчуге протоиерей Константин Маслов благодарит за успешный сбор помощи: «Передали очередную помощь от храма святого Иоанна-Воина людям, живущим на линии фронта и не имеющим возможности приобрести себе даже самого простое. Передали продукты (крупы, муку, макароны, печенье), окопные свечи. От Кременчугского епархиального управления передали стиральный порошок, средства гигиены».

Священник сообщает, что сбор помощи происходит постоянно.Место сбора: храм св. Иоанна-Воина, Кременчуг, пер. Л. Толстого, 20, с 08 до 16.00.

В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии информируют, что на прошлой неделе приехал грузовик с гуманитарной помощью из Италии, который передадут в Святогорскую лавру и пострадавшим от войны жителям востока Украины.

Отмечается, что гуманитарная помощь в Италии была собрана усилиями настоятеля храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерея Виталия и прихожан, а также при поддержке жителей итальянских городов Лекко, Комо, Сондрио, Беладжо, Мондело, Ларио, Чавате и др.

«Черновецко-Буковинская епархия УПЦ благодарит местную фабрику KAPRIOL и ее руководство, семьи MORGANTI, которые все это время предоставляли помещения для хранения гуманитарной помощи, также приобщались к самому сбору и отгрузке помощи и, конечно, настоятелю храма протоиерею Виталию прихожанам, которые активно участвовали в сборе гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В тему: В Овруче монастырь УПЦ передал гуманитарную помощь ВСУ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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