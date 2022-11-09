В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора

Главное: В Киево-Печерской лавре проходят торжества в день памяти преподобного Нестора Летописца и Собора святых Киевской духовной академии.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт news.church.ua, преподобный Нестор Летописец считается покровителем Киевских духовных школ. Именно в день его памяти КДАиС празднует свой актовый день и день памяти Собора святых Киевской духовной академии.

Накануне дня памяти преподобного Нестора в Академическом храме КДА помолились об упокоении всех умерших преподавателей и студентов. В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры ректор КДАиС архиепископ Сильвестр (Стойчев) совершил молебен перед мощами преподобного Нестора.

Всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры возглавил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Сегодня в Успенском соборе праздничную литургию возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий . Предстоятелю сослужил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор КДА архиепископ Белогородский Сильвестр и другие архиереи, преподаватели, студенты и выпускники КДАиС в священном сане.

После литургии в актовом зале Киево-Печерской лавры Блаженнейший возглавил годовой акт Киевской духовной академии и семинарии.