Российский чиновник администрации Херсона Стремоусов погиб в ДТП

Главное: Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Он был назначен россиянами замглавы Херсонской области.

Детали: В среду, 9 ноября, погиб назначенный РФ заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Его смерть уже подтвердили в администрации аннексированного региона.

Ему было 45 лет.

Известно, что он умер в результате ДТП.

Авария произошла на территории области.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Уточняется лишь, что его водитель выжил.

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