В девяти епархия священники УПЦ отпели украинских воинов

Главное: В Черновицкой, Тернопольской, Полтавской, Мукачевской, Нежинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Одесской епархиях Украинской Православной Церкви простились с погибшими воинами, защищавших Украину.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Черновицкой епархии в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы села Васильевка Сокирянского благочиния состоялось отпевание павшего воина Андрея Грама. Чин похорон возглавил протоиерей Иоанн Чаглей.

В храме во имя святого великомученика Димитрия села Рукшин благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк отпели павшего воина Станислава Мельничука.

В Почаеве духовенство и местные жители встретили тело павшего защитника Украины Владимира Сырова, уроженца села Старый Почаев. Священнослужители Тернопольской епархии совершили заупокойную литию, после чего тело Героя увезли для совершения чина отпевания в его родную деревню.

На Полтавщине священник Виталий Фазан в сослужении духовенства совершил чин отпевания 21-летнего защитника Украины Максима Кулинича. Воин Максим был разведчиком – помощником гранатометчика. Военный погиб 20 октября во время выполнения боевого задания в Донецкой области в результате минометных обстрелов.

На Закарпатье священнослужители Мукачевской епархии отпели погибшего воина Юрия Дубякова. Заупокойное богослужение в Вознесенском храме села Бовтрадь возглавил благочинный Береговского округа протоиерей Василий Ломага.

В Нежинской епархии благочинный Бобровицкого округа протоиерей Николай Дорошко в сослужении духовенства благочиния совершил чин отпевания павшего воина Дмитрия Харченко.

«Защитник Украины сержант Дмитрий Харченко погиб 31 октября 2022 года во время выполнения боевого задания вблизи села Владимировка Донецкой области, получив смертельные ранения. Дома его ждали мама и брат», – сообщает епархиальная прессслужба. Похоронили Героя в селе Марковцы.

На Волыни в Покровском храме поселка Цумань совершили чин похорон погибшего воина Виталия Арендарчука.

Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Виктор Михалевский в сослужении настоятеля прихода протоиерея Михаила Кулакевича и священников епархии.

В Покровской церкви села Вельбовно Ровенской епархии провели в последний путь 33-летнего воина Владимира Климчука. Чин похорон в сослужении духовенства епархии возглавил благочинный Острожского округа протоиерей Александр Максимчук.

В Житомире в храме во имя святого апостола Иакова состоялся чин заочного отпевания погибшего защитника Украины Александра Стакан.

«К сожалению, тело усопшего воина невозможно доставить на подконтрольную Украине территорию. Александру было 42 года, у него осталась жена и двое детей, среди которых одна несовершеннолетняя. Семья усопшего является постоянными прихожанами храма святого апостола Иакова на Вильском кладбище», – сообщает епархиальная пресс-служба.

Богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Иоанн Шевченко в сослужении духовенства Житомирской епархии.

В течение октября в храмах Одесской епархии духовенство и верующие провожали в последний путь многих своих земляков, уложивших жизнь за свободу и независимость народа Украины:

В Архангело-Михайловском храме села Дивизия совершили чин похорон воина ВСУ Андрея Волкова, погибшего в Донецкой области;

В храме во имя святителя Николая в селе Трудовое Килийского округа провели в последний путь воина Ивана Фунтова, погибшего на Николаевщине;

В Белгород-Днестровском священнослужители совершили отпевание погибшего воина Сергея Шевчука;

В Болграде городское духовенство отпело воина Александра Калова, чья жизнь оборвалась в боях под Херсоном;

В Петро-Павловском храме села Новая Долина состоялось отпевание погибшего Защитника Украины Юрия Науменко;

В городе Рени духовенство района совершило отпевание погибшего военнослужащего Евгения Бугаева;

В селе Корсунцы Южненского благочиния простились с майором Сергеем Лобатенко, который погиб, выполняя боевое задание в Запорожской области;

В Одессе, в храме во имя святителя Луки и святой мученицы Валентины, в последний путь провели воина Игоря Дороганчука;

В Николаевском храме села Виноградовка был совершен чин погребения воина Игоря Попаза, погибшего во время артиллерийского обстрела в Херсонской области;

В Успенском храме города Чорноморск (Александровка) провели в последний путь погибших воинов Михаила Соловьева и Дениса Федишина;

В Успенском храме села Плахтиевка благочинный Саратского округа возглавил чин отпевания воина Игоря Оснача, погибшего на Херсонщине;

В Овидиополе в последний путь провели погибшего воина Сергея Тишинского;

В Архангело-Михайловском храме села Михайловка благочинный Саратского округа возглавил чин отпевания погибшего воина Василия Лиходько;

В Димитровском храме Килии простились с защитниками Украины Сергеем Владиченко и Денисом Моканом;

В Авангарде, в храме святых мучеников Виктора и Ирины, провели в последний путь погибшего воина-добровольца Николая Диковского, земной путь которого закончился во время упорных боев на южном направлении;

В Архангело-Михайловском храме села Михайловка состоялось отпевание погибшего воина Руслана Аубакирова;

В Петро-Павловском храме села Тарутино отпели воина Бориса Януркаева, погибшего в Запорожской области;

В Измаиле городское духовенство совершило чин отпевания погибших воинов Сергея Левченко и Виктора Логинова;

В селе Ларжанка Измаильского района в последний путь провели воина Александра Караяни, погибшего на Херсонском направлении.