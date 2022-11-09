На Житомирщине УПЦ передала помощь военным и нуждающимся

Главное: Житомирская епархия Украинской Православной Церкви оказывает постоянную помощь и поддержку ВСУ, военным, переселенцам, беженцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, руководство одной из воинских частей выразило благодарность духовнику Житомирской епархии, архимандриту Гавриилу (Вардаеву) за помощь в приобретении медицинского оборудования.

Свято-Благовещенский собор Коростышева передал помощь Вооруженным Силам Украины.

Архимандрит Яков (Шумов) вместе со священниками передал продукты питания, масло, картофель, консервацию, сладости, средства личной гигиены, а еще финансовую помощь.

Архимандрит Яков и духовенство Коростышевского благочиния постоянно оказывают посильную помощь нуждающимся, работают с волонтерами, помогают военным, переселенцам, беженцам, а еще молятся за мир в Украине и за наших Героев Защитников.

Духовенство и прихожане Свято-Николаевского собора Бердичева отправили в Центральный гуманитарный штаб города груз с бутилированной водой, хлебобулочными и макаронными изделиями и другими продуктами питания — консервацией, крупами, фруктами и сладостями — для нужд военных ВСУ, вынужденных переселенцев.

Благотворительные пожертвования были также переданы подопечным гериатрического пансионата и заключенным, находящимся в государственном учреждении "Бердичевская исправительная колония (№ 70).

В тему: Шепетовская епархия УПЦ отправила 14,5 тонн гумпомощи Святогорской лавре.