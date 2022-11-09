Сумская епархия УПЦ доставила более 30 тонн гуманитарной помощи беженцам и монахам Святогорской лавры

Главное: Очередной транш гуманитарной помощи, собранной для насельников Святогорской лавры, прибыл 8 ноября из Сумской епархии Украинской Православной Церкви.

Детали: В Лавру прибыло два авто — фура с порядка 30 тоннами помощи и бусик с около 1,5 тонны груза, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры.

В целом от Сумской епархии в Святые Горы передано уже порядка 45 тонн гуманитарной помощи. Это стало возможным благодаря общеепархиальному сбору, который прошёл по благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия.

Акцию милосердия провели в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. Принесённые неравнодушными жителями Сумщины продукты и вещи для святогорцев доставляли из храмов в епархиальное управление. Больше 10 тонн гуманитарки передали в Лавру в предыдущие поездки. Теперь же — посетив Святые Горы уже в четвёртый раз — представители Сумской епархии привезли основную часть пожертвований.

В погрузке помощи принял участие Сумской отдельный Спасо-Преображенский казацкий полк. Около 10 казаков полночи наполняли фуру продуктами и вещами.

Отец Александр Петренко вместе с сотрудниками его отдела помогают жителям Донбасса с 2014 года. 8 лет священник окормлял — духовно и материально — несколько сёл Донецкой области, в том числе Зайцево, Пески.

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