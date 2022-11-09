Экс-глава НБУ Шевченко объявлен в международный розыск

Главное: Бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Детали: Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск. Об этом заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии «Укринформ».

«Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в „Укргазбанке“», — отметила она.

В тему: В начале октября Кирилла Шевченко уволили с должности главы Нацбанка. По некоторой информации, несколько недель назад он выехал из Украины.