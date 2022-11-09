Луганщина становится огромной могилой для российских солдат, — Гайдай

Главное: Луганская область превратилась в российский могильник. Экология там нарушена большим количеством погибших россиян, похороненных стихийно, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Детали: Луганская область испытывает проблемы с экологией по причине большого количества погибших, которые стихийно похоронены и остатков оккупантов. Об этом заявил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook в среду, 9 ноября.

«В местах боев Луганщина превращается в большой российский могильник... Экология на Луганщине нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены. И рашистскими остатками, которые никто и не собирается хоронить. В связи с этим уже есть проблема с водой, которая заражена. Относительно орковских трупов после деоккупации — мы будем собирать их пока в рефрежераторы, дальше определимся», — отметил он.

По словам чиновника, тяжелая ситуация в Белогоровке: поселок постоянно обстреливают оккупанты, сбрасывают на него авиабомбы. Населенный пункт полностью разрушен, добавил он.

Разминирование на Луганщине основных путей и территорий объектов критической инфраструктуры, жилых площадей, чтобы начать полное восстановление — понадобится не менее 10 лет. По всей территории области — еще больше.

Проблемой в разминировании станут современные разработки — пластиковые мины, которые металлоискатель не сможет найти отметил Гайдай и добавил, что возвращаться в деоккупированные населенные пункты пока что опасно.

В тему: Стало известно, в чем сложность деоккупации Луганщины.