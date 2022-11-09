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Новости > В Пентагоне рассказали, сколько танков Россия потеряла в Украине

В Пентагоне рассказали, сколько танков Россия потеряла в Украине

Александр Панько
09.11.22 16:16
109
В Пентагоне рассказали, сколько танков Россия потеряла в Украине

Главное: РФ понесла десятки тысяч потерь с 24 февраля, что «на порядки» больше, чем Советский Союз в Афганистане. Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была, отметил чиновник Пентагона.

Детали: Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины и использовала большую часть своего высокоточного оружия. Об этом сообщает CNN.

«Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была», — отметил чиновник Пентагона.

По его словам, РФ понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что «на порядки» больше, чем Советский Союз в Афганистане.

«Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны», — заявил Каль.

В тему: РФ потеряла в войне 77 950 солдат. Уничтожен 2 801 танк.

Тэги: Россия, армия, Пентагон, военная техника, танки, война в Украине

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