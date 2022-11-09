Россияне активно минируют подступы к Мариуполю

Главное: Российские военные минируют подступы к Мариуполю. В частности, по линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей.

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что военные РФ начали минирование подступов к городу.

«Не только установлением „зубов дракона“ оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей. Все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города», — отметил он.

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