Во Львове второй день подряд массово «минируют» школы

Главное: Во Львове второй раз за неделю сообщили о массовом минировании школ. Правоохранители проверяют информацию.

Детали: Во Львове второй день подряд сообщают о массовом заминировании школ. Об этом сообщают «Варта1» и «Суспільне».

По данным СМИ, информация о минировании поступила в 9:55. Известно, что есть серия анонимных сообщений о взрывчатке в учебных заведениях.

По указанным адресам уже работают правоохранители. В школах проводится эвакуация учеников и сотрудников.

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