В Кремле рассказали, когда Путин посетит Донбасс

Главное: В Кремле анонсировали поездку Путина на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.

Детали: Президент РФ Владимир Путин может поехать на оккупированный Донбасс. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет», — говорит Песков.

Отметим, сегодня в российских СМИ распространялась информация о том, что Песков якобы посетил оккупированный Луганск и сегодня ночью вернулся в РФ. Сообщалось, что спикер Путина якобы «проводил обучение для пресс-служб и СМИ».

В тему: Президент России Владимир Путин посетит оккупированный Донбасс, «когда придет время».