Россияне вывозят с Херсонщины целые колонны награбленного у украинцев добра, — Генштаб

Главное: Россияне вывозят с Херсонщины стройматериалы и музейные ценности. Через дамбу Каховской ГЭС зафиксировали движение колонны грузовых автомобилей с награбленным у украинцев добром.

Детали: Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. Так, 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Об этом сообщает Генштаб ВСУ 8 ноября.

Продолжается также демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

Кроме того, из Херсонского областного музея им. Алексея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.

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